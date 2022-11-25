Шишкина считает, что Косторная вернётся в профессиональный спорт

Трёхкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Алла Шишкина высказалась о чемпионке Европы по фигурному катанию Алёне Косторной. Ранее спортсменка взяла у фигуристки интервью.

«Я думаю, да, конечно, Косторная вернётся в большой спорт. Я ей этого желаю, я вижу, что человек хочет.

Во-первых, Алена очень разговорчивая, я не успевала задать вопросы — она уже отвечала. К сожалению, из интервью кое-какие моменты пришлось вырезать, так бы оно было еще, наверно, интереснее. Но я довольна работой, с Аленой работать было легко, она говорушка.

Я обожаю общаться с людьми, причем не только с известными спортсменами, блогерами — это бывают и обычные люди, я еще поняла, что людей ко мне просто тянет. Если я, например, жду подругу в центре зала метро, ко мне обязательно подойдут люди, чтобы узнать как пройти и так далее. Я заметила в себе эту особенность уже давно и поняла, что раз люди ко мне притягиваются и мне нравится с ними общаться, то надо как-то это использовать, поэтому интервью — это мой любимый жанр", — цитирует Шишкину РИА Новости Спорт.