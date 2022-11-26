Энберт: фигурное катание как командный вид спорта начинает формироваться

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании Александр Энберт высказался о втором туре Кубка Московского спорта по фигурному катанию.

«Честно говоря, к таким турнирам отношусь с волнением, потому что вспоминаю себя шестилетнего на таких соревнованиях, вспоминаю эти эмоции, и сейчас, когда увидел детишек, которые стараются показать максимум, что они успели выучить за год или два обучения, внутреннее волнение у меня сразу наступило, но исключительно приятное.



В плане какого-то состязания командного, я думаю, что фигурное катание к этому двигается определёнными шагами. Есть командные турниры как World Team Trophy и олимпийский командный турнир, так что в принципе фигурное катание как командный вид спорта начинает формироваться. Я думаю, что надо подготовить детей немножко к такому формату… Почему нет? Это нужно делать, чтобы в будущем им было комфортнее, чтобы они понимали какие-то нюансы.



Допустим, мы с Натальей (Забияко), выступая на Олимпийских играх в команде, с этим столкнулись впервые. Всё равно внутренний настрой, внутренняя ответственность — они немножко другие. Так что чем у детей будет разнообразнее опыт, тем лучше, 100%.



Можно ли такие соревнования придумать между городами? Конечно, можно, мы на чемпионат России отбираемся, соревнуясь между городами и регионами. Понятно, что внутри города немножко проще сделать в плане логистики, потому что спортсмены на своих катках могут тренироваться. Чуть больше работа должна быть проведена. Но, конечно, можно, и я думаю, что это будет развиваться. Возможно, какие-то онлайн-турниры будут развиваться, потому что такой формат тоже имеет место быть. Здесь, я думаю, что много путей для развития, просто пробовать шаг за шагом: попробовали здесь, на одном городе, потом попробовали на двух-трёх регионах. Главное, чтобы было удобно, комфортно, чтобы не было у них (спортсменов) никаких эмоциональных потрясений, когда ещё что-то сыро, не готово, они приезжают и не получается. Надо пробовать.



Какие наставления можно дать выступающим сегодня спортсменам? Самое главное — не забыть программу. Я помню свои первые турниры и это волнение. Не знаю, как сейчас, но когда я был маленьким, мы не всегда катались на больших аренах, зачастую катались на маленьких катках. И когда выходишь на большую арену, ещё и с трибунами, то тебе кажется, что это какое-то бесконечное пространство, и ты даже начинаешь путаться, в какую сторону тебе катать программу. Хочется пожелать спортсменам спокойствия. Я уверен, что они все свои программы хорошо знают. Хочется пожелать, чтобы они просто всё хорошо сделали, что умеют, что могут, ни больше ни меньше», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.