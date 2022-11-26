Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми

Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми
Комментарии

В Перми танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Софья Тютюнина и Андрей Багин. Судьи оценили их выступление в 80,88 балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты

1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 80,88 балла.
2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05.
3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 67,27.

В общем зачёте этапов Гран-при России на данный момент лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, на втором месте идёт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, тройку призёров замыкают Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.

Шикарный триксель не спас Туктамышеву. Она уступила юной звёздочке Плющенко! LIVE Шикарный триксель не спас Туктамышеву. Она уступила юной звёздочке Плющенко! LIVE
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022