Софья Тютюнина и Андрей Багин лидируют после ритм-танца на этапе Гран-при России в Перми
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В Перми танцевальные дуэты представили ритм-танцы в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Лучший результат продемонстрировали Софья Тютюнина и Андрей Багин. Судьи оценили их выступление в 80,88 балла.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Танцы на льду. Ритм-танец. Результаты
1. Софья Тютюнина и Андрей Багин – 80,88 балла.
2. Елизавета Пасечник и Максим Некрасов – 79,05.
3. Александра Кравченко и Александр Шустицкий – 67,27.
В общем зачёте этапов Гран-при России на данный момент лидируют Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, на втором месте идёт Аннабель Морозов и Дэвид Нарижный, тройку призёров замыкают Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол.
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