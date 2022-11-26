Александр Энберт рассказал, какие команды его поразили на чемпионате мира по футболу

Серебряный призёр Олимпийских игр в командном соревновании Александр Энберт поделился мнением о сборных, поразивших его на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре.



«За чемпионатом мира по футболу слежу, в основном по радио, потому что не хватало времени посмотреть игры. Немножко посмотрел Бразилию с Сербией. Очень меня Саудовская Аравия поразила победой над Аргентиной, как и всех. И, конечно, Иран, который выиграл у Уэльса. Уэльс казался такой европейской сборной, понятно, что не самой сильной, но определённого уровня. А сборная Ирана для меня была не знакома так хорошо.



Мне кажется, что для меня этот чемпионат мира станет турниром, где я присмотрюсь к командам из Азии», — передаёт слова Энберта корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.