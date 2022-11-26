Горбачёва рассказала, из-за чего совершила грубую ошибку на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России.
«Ошибка? На тренировках всё было хорошо, я всегда катаю эту программу чисто. Но немного не сосредоточилась до конца в прокате, из-за этого получилась такая грубая ошибка», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Про приём публики:
«Да, было очень приятно выступать, спасибо болельщикам, всегда приятно слышать, как они рады за тебя и что им нравятся твои программы».
Про здоровье:
«Сейчас у меня всё хорошо, всё прекрасно».
Насколько изменилась программа после контрольных прокатов?
«Она стала вкатаннее, изменений мы немного вносили, но не сказать, что что-то серьёзное.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа
1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.
2. Елизавета Туктамышева – 78,74.
3. Ксения Синицына – 70,94.
4. Алина Горбачёва – 65,43.
5. Виктория Федянина – 64,62.
6. Виктория Нестерова – 60,76.
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