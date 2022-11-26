Горбачёва рассказала, из-за чего совершила грубую ошибку на этапе Гран-при России

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России.



«Ошибка? На тренировках всё было хорошо, я всегда катаю эту программу чисто. Но немного не сосредоточилась до конца в прокате, из-за этого получилась такая грубая ошибка», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.



Про приём публики:

«Да, было очень приятно выступать, спасибо болельщикам, всегда приятно слышать, как они рады за тебя и что им нравятся твои программы».



Про здоровье:

«Сейчас у меня всё хорошо, всё прекрасно».



Насколько изменилась программа после контрольных прокатов?

«Она стала вкатаннее, изменений мы немного вносили, но не сказать, что что-то серьёзное.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа



1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.

2. Елизавета Туктамышева – 78,74.

3. Ксения Синицына – 70,94.

4. Алина Горбачёва – 65,43.

5. Виктория Федянина – 64,62.

6. Виктория Нестерова – 60,76.