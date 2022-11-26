Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Горбачёва рассказала, из-за чего совершила грубую ошибку на этапе Гран-при России

Горбачёва рассказала, из-за чего совершила грубую ошибку на этапе Гран-при России
Комментарии

Российская фигуристка Алина Горбачёва высказалась о своём выступлении на этапе Гран-при России.

«Ошибка? На тренировках всё было хорошо, я всегда катаю эту программу чисто. Но немного не сосредоточилась до конца в прокате, из-за этого получилась такая грубая ошибка», — передаёт слова Горбачёвой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Про приём публики:
«Да, было очень приятно выступать, спасибо болельщикам, всегда приятно слышать, как они рады за тебя и что им нравятся твои программы».

Про здоровье:
«Сейчас у меня всё хорошо, всё прекрасно».

Насколько изменилась программа после контрольных прокатов?
«Она стала вкатаннее, изменений мы немного вносили, но не сказать, что что-то серьёзное.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Короткая программа

1. Софья Муравьёва – 81,59 балла.
2. Елизавета Туктамышева – 78,74.
3. Ксения Синицына – 70,94.
4. Алина Горбачёва – 65,43.
5. Виктория Федянина – 64,62.
6. Виктория Нестерова – 60,76.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022