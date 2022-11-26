Елизавета Туктамышева поделилась эмоциями после проката КП на 6-м этапе Гран-при России

Чемпионка мира 2015 года и серебряный призёр 2021 года в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева прокомментировала прокат короткой программы на 6-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми. Туктамышева получила от судей 78,74 балла и идёт на втором месте.

— Что случилось на дорожке?

Туктамышева: Споткнулась, всё бывает, ничего страшного.

— Как настроение сейчас?

Туктамышева: Хорошее, я достаточно удачно откатала, поводов иметь плохое настроение нет.

— Меньше стала волноваться в этом сезоне? Такое ощущение, что сегодня каталась очень расслабленно, кайфовала.

Туктамышева: Да, я сегодня не сильно волновалась. Видимо, потеряла концентрацию, потому что наслаждалась своим катанием (смеётся).

— Как публика в Перми, как город?

Туктамышева: Публика потрясающая. Классная. Было очень круто.

— Успели согреться?

Туктамышева: Тут, в принципе, душно на катке, так что я не успела замёрзнуть.