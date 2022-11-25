«Брось её! Это отработанный материал». Как Туктамышева прошла пубертат и стала примером?

Всё о тяжёлом периоде взросления Лизы, который рано или поздно приходит в жизнь каждой фигуристки.

Пубертат – страшное слово для женского одиночного катания. Сейчас мы пришли к такой точке, когда «одиночка» помолодела, и после периода взросления очень многие фигуристки не могут найти себя в спорте – ты борешься с весом, заново учишься управлять своим телом, которое то и дело подводит.



В пример успешного прохождения пубертата многие ставят Елизавету Туктамышеву. «Статую Свободы» для девушек старше 20 лет, как говорил Алексей Мишин. Но как именно Лиза стала этой «Статуей Свободы» и путеводной звездой? Как тяжело ей дался пубертат и что в этот момент делал её тренер?

Когда Туктамышеву накрыло взросление?

Лизе не повезло: из-за переходного возраста у неё вылетел фактически весь олимпийский сезон-2013/2014, когда на кону стоял отбор на Олимпийские игры. Да не просто Олимпиада, а ещё и домашняя – ответственная вдвойне. С малого возраста Туктамышева считалась одной из наших надежд в Сочи. В 2012-м она выиграла первые юношеские Олимпийские игры, на 14 баллов обогнав Аделину Сотникову.

Аделина Сотникова и Елизавета Туктамышева Фото: РИА Новости

В сезоне-2012/2013 фигуристка впервые стала чемпионкой России, а затем выиграла бронзовую медаль чемпионата Европы. Неудачным получилось тогда выступление на чемпионате мира, но со стороны казалось, что создан неплохой задел для отбора на Олимпиаду и борьбу что в личном женском турнире, что, возможно, в командном.

Но накрыл пубертат.

Позднее Лиза называла этот период одним из самых неприятных в карьере, страшной вещью в мире спорта. В это время фигуристка росла, менялась, и необходимо было заново учиться управлять своим телом.

В олимпийский сезон-2013/2014 Туктамышева заняла третье место на Finlandia Trophy, но затем достаточно тяжело пробралась сквозь серию Гран-при, дважды оставшись четвёртой. На Skate America она уступила Мао Асаде, Эшли Вагнер и Елене Радионовой, а на турнире Rostelecom Cup – Юлии Липницкой, Каролине Костнер и Мираи Нагасу.

Отборочный на Олимпиаду чемпионат России вышел провальным – лишь 10-е место. Проходили соревнования на том самом сочинском льду, в «Айсберге».

Что помогло Туктамышевой пройти через пубертат?

В интервью «Собака.ru» Лиза вот так описывала свой пубертат: «Переходный возраст, олимпийский сезон, меня сломала ответственность. Начали появляться грудь, бёдра, я поправилась, а на льду ощущается каждый грамм — меня это подкосило. Я постоянно думала о соревнованиях, поставила себе невыполнимую задачу. Поэтому 2014 год был для меня провальным».

Изменения в теле наложились на психологические перемены: Туктамышева признавалась, что накручивала себя, нервничала, и всё происходящее казалось ей гораздо серьёзнее, чем было на самом деле. Возможно, если бы взросление пришлось не на олимпийский год, если бы все проблемы не сошлись в одной точке – то и результаты бы были другими, но переписать прошлое нельзя. И Лиза приняла это.

Елизавета Туктамышева на чемпионате России в декабре 2013 года Фото: РИА Новости

Восстановиться физически и психологически Лизе помог постолимпийский сезон. После окончания Олимпиады груз ответственности с плеч спал, и Туктамышева могла просто кататься в своё удовольствие. К этому моменту фигуристка уже сформировалась физически, вновь обрела лёгкость в прыжках и хорошо вошла в форму.

Как считает сама Лиза, сохранить прыжки и вернуться к изучению более сложных ей помогла хорошая техническая база. Основа изначально была заложена хорошо, тройной аксель Туктамышева учила и прыгала на тренировках ещё до пубертата, поэтому смогла вернуть его и после взросления.

Как можно по-разному проходить пубертат? Отвечает Алексей Мишин

Огромную роль в этот период сыграл тренер Алексей Мишин. Как справляться с этим тяжёлым временем? Если говорить коротко, можно обойтись самым частым словом с его мастер-классов: «Ждать».

В интервью ФФККР осенью 2014 года Мишин подробно рассуждал о том, что есть два пути прохождения спортсмена через период пубертата.

Первый путь – держать фигуриста или фигуристку в ежовых рукавицах, сдерживать взросление и сохранять юношеский облик любой ценой, к примеру, жёсткой диетой. «Можно фармакологически тормозить физическое развитие спортсменов. Закрывать глаза, куда через несколько минут после того, как спортсменка встала из-за стола, подевалось съеденное», – отмечал Алексей Николаевич.

Второй путь гораздо более долог и рискован, но именно таким путём пошли Туктамышева и Мишин. В период взросления спортсмена нужно отойти в сторону и дать организму сформироваться, а затем заново начать всю работу. Это действительно требует больше усилий, а со стороны можно услышать много критики. Как же так, фигуристка не следит за весом, не показывает результат, куда смотрит тренер!

Елизавета Туктамышева и Алексей Мишин Фото: РИА Новости

«Я всегда очень спокойно относился к критике каких-то вещей. А сколько мне говорили про Лизу! «Да брось ты её. Это отработанный материал. Посмотри, как она выглядит. Ничего не выйдет». Но мудрость тренера как раз и заключается в том, что опытный наставник должен знать важные вещи наперед. Он должен знать спортсмена, верить и всегда поддерживать», – говорил Мишин.

При этом в своей книге «О чём молчит лёд» Алексей Николаевич очень аккуратно описал неудачный сезон Лизы: «В олимпийский год она выступала не слишком уверенно и не прошла отбор на сочинские Игры». А сразу после олимпийского года Туктамышева вышла в сезон и выиграла всё, ещё и приземлив тройной аксель.

«Спасибо моему тренеру, который не торопил меня и не сбил систему, а спокойно выждал это время. Сейчас есть новая Лиза, и она не сдаётся», – отмечала Туктамышева в интервью «Чемпионату» ещё в 2015 году.

В том числе благодаря этому Лиза не сдаётся и в 2022-м. В этом сложном внутреннем сезоне она выиграла уже два турнира, причём в Москве смогла обойти серьёзных юных соперниц – Софью Акатьеву и Софью Муравьёву. На этапе Гран-при России в Перми не будет Аделии Петросян, но Муравьёва снова в соперницах, так что битва будет захватывающей. Ничего не загадываем насчёт чемпионата России, но и здесь у Туктамышевой есть свои козыри, которые помогут показать хороший результат.