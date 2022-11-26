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Фигуристка Алёна Косторная рассказала, смотрит ли чемпионат мира по футболу

Фигуристка Алёна Косторная рассказала, смотрит ли чемпионат мира по футболу
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Чемпионка Европы — 2020 российская фигуристка Алёна Косторная, которая не принимает участия в соревнованиях сезона-2022/2023, так как восстанавливается после операции на бедре, рассказала, смотрит ли чемпионат мира по футболу, который проходит в эти дни в Катаре.

«Слежу ли за чемпионатом мира по футболу? Да, сейчас у меня Гоша (Куница) стоит, мониторит ситуацию. Смотрим. Я не скажу, что прям болею за кого-то. Я болею за всех, за честную игру. Очень жаль, что у некоторых сейчас появились травмы, из-за которых могут пропустить половину чемпионата мира. Конечно, хотелось бы, чтобы ни у кого не было травм, но, к сожалению, это спорт.

На матч «Локомотива» я иду завтра», — передаёт слова Косторной корреспондент «Чемпионата» Яна Левхина.

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