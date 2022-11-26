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Фигурист Евгений Семененко захватил лидерство на Гран-при России в Перми

Фигурист Евгений Семененко захватил лидерство на Гран-при России в Перми
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На шестом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Перми мужчины завершили выступления в короткой программе. Лучший результат с безупречным прокатом с двумя четверными прыжками показал Евгений Семененко. За короткую программу ученик Татьяны Мишиной впервые получил больше 100 баллов.

Вторым стал Алексей Ерохов, который ошибался не в прыжках, а во вращениях. Третье место занял Илья Яблоков, уступивший Ерохову 0,3 балла.

Фигурное катание. Гран-при России. 6-й этап. Пермь
Мужчины. Короткая программа

1. Евгений Семененко (Санкт-Петербург) – 103,36.
2. Алексей Ерохов (Москва) – 93,61.
3. Илья Яблоков (Москва) – 93,31.
4. Матвей Ветлугин (Санкт-Петербург) – 87,41.
5. Макар Игнатов (Санкт-Петербург) – 82,91.
6. Артём Ковалев (Москва) – 80,61.

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