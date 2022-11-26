Евгений Семененко признался, что прокатом хотел обрадовать тренера Татьяну Мишину

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.
Семененко, позже других начавший сезон из-за травмы ноги, показал идеальный прокат с двумя четверными прыжками и выиграл, получив оценку выше 100 баллов. За бортиком за прокатом ученика впервые на Гран-при России следила тренер Татьяна Мишина.
«Прокатом доволен. Пока максимум, дальше будут усложнения только в техническом плане. На тренировке после травмы уже выполнял сложные квады, но пока даже не столько из-за стабильности, сколько из-за ноги. Ещё беспокоит, есть моменты. Но в данный момент, что стоит в программе, то безболезненно.
Ждать ли риттбергера в произвольной? Вряд ли, но всякое может быть (смеётся). Выступать сейчас было особенно приятно, потому что была Татьяна Николаевна, придавала дополнительную мотивацию, чтобы я её обрадовал. И короткая программа была исполнена успешно!
Самый последний стартовый номер? Раньше мне было непривычно выступать последним в разминке. Считаю, что повлиял опыт на Олимпиаде — там я катал произвольную последним в разминке. Тогда у меня получилось хорошо настроиться, а раньше это не получалось. Сегодня пытался настроиться так же, как на Олимпиаде.
Нравится ли, что парней ставят последними? Есть и положительные, и отрицательные моменты — например, то, что не получается посмотреть другие виды», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
- 26 ноября 2022
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