Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Евгений Семененко признался, что прокатом хотел обрадовать тренера Татьяну Мишину

Евгений Семененко признался, что прокатом хотел обрадовать тренера Татьяну Мишину
Комментарии

Фигурист Евгений Семененко прокомментировал прокат короткой программы на этапе Гран-при России в Перми.

Семененко, позже других начавший сезон из-за травмы ноги, показал идеальный прокат с двумя четверными прыжками и выиграл, получив оценку выше 100 баллов. За бортиком за прокатом ученика впервые на Гран-при России следила тренер Татьяна Мишина.

«Прокатом доволен. Пока максимум, дальше будут усложнения только в техническом плане. На тренировке после травмы уже выполнял сложные квады, но пока даже не столько из-за стабильности, сколько из-за ноги. Ещё беспокоит, есть моменты. Но в данный момент, что стоит в программе, то безболезненно.

Ждать ли риттбергера в произвольной? Вряд ли, но всякое может быть (смеётся). Выступать сейчас было особенно приятно, потому что была Татьяна Николаевна, придавала дополнительную мотивацию, чтобы я её обрадовал. И короткая программа была исполнена успешно!

Самый последний стартовый номер? Раньше мне было непривычно выступать последним в разминке. Считаю, что повлиял опыт на Олимпиаде — там я катал произвольную последним в разминке. Тогда у меня получилось хорошо настроиться, а раньше это не получалось. Сегодня пытался настроиться так же, как на Олимпиаде.

Нравится ли, что парней ставят последними? Есть и положительные, и отрицательные моменты — например, то, что не получается посмотреть другие виды», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Туктамышева проиграла, но другой ученик Мишина стал лидером у мужчин. С двумя квадами! Туктамышева проиграла, но другой ученик Мишина стал лидером у мужчин. С двумя квадами!
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022