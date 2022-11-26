«Зависит от наличия краски для волос». Семененко — об имидже в произвольной программе

Фигурист Евгений Семененко рассказал, подготовит ли для новой для него публики в Перми сюрприз, касающийся имиджа в произвольной программе.

У Семененко одна из самых необычных произвольных программ в сезоне, которую поставил Илья Авербух. Евгений катается под композицию Good Boy Gone Bad южно-корейской K-Pop группы TXT. На этапе в Москве Евгений для большее попадания в образ покрасил волосы, а на контрольных прокатах даже сделал макияж.

«Пермь — новый город, я в нём впервые, публика очень поддерживала, было достаточно народу. Думаю, все фигуристы этому рады, что приходят, смотрят и болеют.

Будет ли какой-то сюрприз по части имиджа в произвольной? Честно, сам ещё не знаю (смеётся). Зависит от наличия краски для волос», — передаёт слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Семененко, позже других начавший сезон из-за травмы ноги, в короткой программе показал идеальный прокат с двумя четверными прыжками и выиграл, получив оценку выше 100 баллов.