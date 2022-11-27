«По элементам это пока полуфабрикат программы». Фролова – о выступлении на этапе Перми

Российская фигуристка Анна Фролова прокомментировала выступление на 6-м этапе серии Гран-при России, который проходит в Перми. После выступления шести фигуристок из 11 она является лидером соревнований (сумма баллов – 183,60).

«Ощущения сегодня отличные, гораздо меньше нервничала, чем в Самаре, и это радует. Мне нравится внутреннее состояние — готова хоть каждую неделю сейчас выступать, максимально заряжена. Увереннее себя чувствовала сегодня. Но по элементам это пока полуфабрикат программы, потому что нужно всё это накатывать, добавлять уверенности. Самое главное, что это решаемо — нужно просто работать, и всё получится. Не устала катать два этапа подряд, ещё в Саранск поеду на соревнования.

Разница во времени? В Самаре было незаметно, здесь было сложно только на тренировках с утра. По московскому времени я встала в 4:45, это было очень сложно первые две секунды после пробуждения. Пожалела, что у меня два этапа подряд, но потом нет — собралась. Легла я в 12, встала в 6:45 по местному, так что достаточно.

Вращения по часовой и против часовой? Голова кружится после любого вращения. А здесь так получилось, что в детстве, ещё когда я каталась у Ильи Сергеевича Кринкина, как раз у него было такое вращение — в разные стороны, он этим отчасти прославился. И он сказал: «А попробуйте вот так». И у меня уже тогда получилось более-менее. Потом я не тренировала это совсем, но, когда поменяли правила, навык достаточно быстро вернулся.

Риттбергер сегодня тоже был немного нервный. Это мой любимый элемент, у меня с ним на соревнованиях какие-то тяжелые взаимоотношения. На разминке всё чудесно, на тренировке тоже, а на соревнованиях ножки подрагивают. Будем думать, что с этим делать — может, сигнал о том, что можно усложнять контент и вставлять флип, а может, наоборот, что нужно больше тренировать риттбергер и не слетать с ребра», — передаёт слова Фроловой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.