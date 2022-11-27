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Муравьёва отказалась общаться со СМИ после поражения от Туктамышевой на 6-м этапе Гран-при

Муравьёва отказалась общаться со СМИ после поражения от Туктамышевой на 6-м этапе Гран-при
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16-летняя ученица Евгения Плющенко Софья Муравьёва отказалась общаться с журналистами после объявления итоговых оценок на шестом, заключительном этапе серии Гран-при России – 2022/2023, который проходит в Перми, сообщает корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, после проката короткой программы Муравьёва опережала ближайшую конкурентку Елизавету Туктамышеву почти на три балла. По итогам ПП Софья уступила Елизавете меньше балла.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги

1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.

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