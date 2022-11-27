Бестемьянова: абсолютно солидарна с судьями. Муравьёвой не хватило эмоционального катания

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова прокомментировала результаты соревнований женщин на шестом этапе Гран-при России.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Женщины. Итоги
1. Елизавета Туктамышева – 239,94.
2. Софья Муравьёва – 239,15.
3. Алина Горбачёва – 210,86.
«Прекрасное соревнование – многие катались очень хорошо. Но, конечно, борьба Туктамышевой, абсолютно легендарной спортсменки, и так повзрослевшей Сони Муравьёвой — нечто. Я абсолютно солидарна с судьями, я и вчера с ними была согласна, это абсолютно закономерно, рада за Лизу, поздравляю её, хотя Муравьева каталась прекрасно, но у Лизы в каждом движении была какая-то отпущенность, Соне не хватило чисто эмоционального катания, техника была абсолютно в порядке», — приводит слова Бестемьяновой ТАСС.
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