Мишина и Галлямов с отрывом в более 30 баллов выиграли 6-й этап Гран-при России

В Перми завершились соревнования спортивных пар в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победителями стали чемпионы мира 2021 года, бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их преимущество над ближайшими конкурентами составило более 30 баллов.

Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Итоги

1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 237,30 балла

2. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – 205,73

3. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – 202,43

4. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – 184,23

5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 181,42

6. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько – 172,55

7. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 172,49

8. Таисия Собинина и Илья Миронов – 169,20.