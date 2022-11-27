Мишина и Галлямов с отрывом в более 30 баллов выиграли 6-й этап Гран-при России

В Перми завершились соревнования спортивных пар в рамках шестого, заключительного этапа серии Гран-при России — 2022/2023 по фигурному катанию. Их победителями стали чемпионы мира 2021 года, бронзовые призёры Олимпиады-2022 Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Их преимущество над ближайшими конкурентами составило более 30 баллов.
Фигурное катание. Шестой этап Гран-при России. Пермь. Пары. Итоги
1. Анастасия Мишина и Александр Галлямов – 237,30 балла
2. Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков – 205,73
3. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев – 202,43
4. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко – 184,23
5. Варвара Черемных и Даниил Бутенко – 181,42
6. Мария Дыбкова и Алексей Хвалько – 172,55
7. Майя Шегай и Игорь Шамшуров – 172,49
8. Таисия Собинина и Илья Миронов – 169,20.
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