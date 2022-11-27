Илья Яблоков прокомментировал серебро на шестом этапе Гран-при России

Российский фигурист Илья Яблоков прокомментировал выступление на шестом, заключительным этапе серии Гран-при России — 2022/2023 в Перми, на котором спортсмен стал вторым.
«Получился косяк чуть-чуть, ошибочка неприятная. Тулуп делаю уже неплохо, но всё равно надо дорабатывать, к чемпионату России, надеюсь, успею восстановить ещё один четверной, но это зависит от колена. Это будет риттбергер. Буду пытаться восстановить его и уже вставлять к чемпионату России.
Ощущения по прокату в общем и целом хорошие, было легче, чем на первом этапе. Публика поддерживала очень. На первом этапе меня это смутило, а сейчас я был готов, подзарядился, старался и лицом отыгрывать, душу вкладывать в своё произведение.
Выбор произвольной программы наш общий — тренерского штаба, меня и постановщика Никиты Михайлова.
Я чуть-чуть переосмыслил всё, когда травмировался — катание, целостность произведения. Это не всё прыжки, ещё же и композиция. Сделал операцию, сел смотреть свои старые выступления, посмотрел других ребят — понял, что чего-то не хватает. И мне, и ребятам некоторым. Задумался: чего же? И понял — вращения, дорожки, целостность проката. У меня это ещё не на высшем уровне, но смотрим, чтобы не только руки, но и ноги подключались на всех элементах.
У меня особых кумиров нет, я сам над собой работаю. Но могу сравнить своё катание с другими спортсменами. Вращение, например — ага, мне эта позиция понравилась, надо тоже попробовать. Такой интерес идёт. Один из главных соперников на тренировках — друг мой хороший, Алексей Ерохов. Мотиватор!
Вчера решил не отвечать на вопросы, чтобы сохранить концентрацию. А после произвольной уже можно выйти и поговорить!
Прыжкового турнира в планах нет, нужно восстанавливаться к чемпионату России. Боюсь себе навредить, не так много времени подготовки к прыжковому турниру, а потом ещё меньше времени до чемпионата России», — передаёт слова Яблокова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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