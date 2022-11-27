«Что-то мне не везёт с пермским климатом». Ветлугин — о мороженом после проката

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми ответил на вопрос, почему решил съесть мороженое после проката.

— Да я и так тут заболел, мне терять было нечего после произвольной. Долго выставляли оценки, проголодался.



— Поэтому пропустил утреннюю тренировку?

— Да. Мне что-то не везёт с пермским климатом. Я в прошлом году приехал и выступал, как это выяснилось позднее, по приезде домой и сдаче теста на ковид, будучи больным коронавирусом в произвольной программе здесь, это прошлый год, на этапе Кубка России. А в этом году в первый день почувствовал недомогание, и, к сожалению, самочувствие ухудшалось в течение времени, вчера после короткой совсем было тяжело, уже на ней я сильно устал, и было принято решение пропустить сегодня утреннюю тренировку перед произвольной и копить силы, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.