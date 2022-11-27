«Менял и продолжаю менять». Ветлугин — о технике прыжков
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19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми заявил, что продолжает работать над техникой прыжков.
— Следующий турнир — чемпионат России?
— Надеюсь, да.
— Меняли ли технику прыжков с Мишиным?
— Менял. Я про это много говорил. Весь тот сезон менял, продолжаю менять, поэтапно каждый прыжок в отдельности, медленно, непечально, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин с большим отрывом стал ученик Татьяны Мишиной Евгений Семененко. Вторым стал Илья Яблоков. Третье место досталось Артёму Ковалёву.
В соревнованиях у женщин победительницей стала Елизавета Туктамышева.
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