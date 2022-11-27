«Менял и продолжаю менять». Ветлугин — о технике прыжков

19-летний российский фигурист Матвей Ветлугин после шестого места на Гран-при России в Перми заявил, что продолжает работать над техникой прыжков.

— Следующий турнир — чемпионат России?

— Надеюсь, да.



— Меняли ли технику прыжков с Мишиным?

— Менял. Я про это много говорил. Весь тот сезон менял, продолжаю менять, поэтапно каждый прыжок в отдельности, медленно, непечально, — передаёт слова Ветлугина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, победителем шестого этапа Гран-при России в Перми у мужчин с большим отрывом стал ученик Татьяны Мишиной Евгений Семененко. Вторым стал Илья Яблоков. Третье место досталось Артёму Ковалёву.

В соревнованиях у женщин победительницей стала Елизавета Туктамышева.