Александра Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Александра Трусова не будет выступать в чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщили в официальном аккаунте спортсменки.
Ранее Трусова принимала участие в пятом этапе Гран-при России в Самаре. Серебряный призёр Олимпиады в одиночном катании заняла второе место, уступив лидерство Софье Муравьёвой. Третьей на соревнованиях стала Ксения Гущина.
Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа
1. Софья Самоделкина – 217,87.
2. Александра Трусова – 213,80.
3. Ксения Гущина – 196,18.
До этого, во время выступления Трусовой на этапе Гран-при, поклонник фигуристки выбежал прямо на лёд и подарил ей огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил, там было много детей, которые кидали игрушки. Служба безопасности не сумела оперативно среагировать. После взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.
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