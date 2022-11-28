Александра Трусова не примет участия в чемпионате России по прыжкам

Российская фигуристка Александра Трусова не будет выступать в чемпионате России по прыжкам. Об этом сообщили в официальном аккаунте спортсменки.

Ранее Трусова принимала участие в пятом этапе Гран-при России в Самаре. Серебряный призёр Олимпиады в одиночном катании заняла второе место, уступив лидерство Софье Муравьёвой. Третьей на соревнованиях стала Ксения Гущина.

Фигурное катание. Пятый этап Гран-при России. Самара. Женщины. Произвольная программа



1. Софья Самоделкина – 217,87.

2. Александра Трусова – 213,80.

3. Ксения Гущина – 196,18.

До этого, во время выступления Трусовой на этапе Гран-при, поклонник фигуристки выбежал прямо на лёд и подарил ей огромный букет красных роз. Мужчина сбежал вниз по лестнице, подошёл к борту и выскочил, там было много детей, которые кидали игрушки. Служба безопасности не сумела оперативно среагировать. После взаимодействия с Трусовой фаната увели в подтрибунное помещение.