Щербакова – об ОИ-2022: если бы Трусова выполнила контент чисто, то превзошла бы меня

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова прокомментировала соперничество с Александрой Трусовой на Олимпийских играх 2022 года.

«Если бы Саша Трусова выполнила весь свой контент чисто, то она бы меня по баллам превзошла. Но соревнование в том и заключается, что кто-то идет на риск, который не удается. У меня тоже была не самая простая задача. Я, выходя на лед, знала, что не имею права на самую маленькую помарочку. В этом тоже есть своя сложность, когда ты знаешь – один раз споткнулась и все.

При том, что у меня максимальный тоже контент был. Два четверных. В сезоне я только с одним каталась. Хотя были мысли и три вставить, на тренировках такой контент даже удался, но в момент старта я поняла, что это будет неоправданно. Если я ошибусь, то даже не смогу с себя за это спросить, потому что пошла на неоправданный риск», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу «Femitime TV».