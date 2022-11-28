Гербольдт — о пропуске Трусовой ЧР по прыжкам: она была бы претенденткой на победу

Фигуристка Катарина Гербольдт, выступавшая в одиночном и парном катании, прокомментировала пропуск Александрой Трусовой чемпионата России по прыжкам.
«Это было бы интересно, захватывающе. Она владеет четвертными прыжками и была бы одной из претенденток на победу. В любом случае, заехать на один прыжок – это гораздо легче, нежели откатать целиком программу. Как правило, когда спортсмен начинает приходить в какую-то форму, изначально восстанавливаются все прыжки по отдельности. Основная проблема входа в форму – это когда нужно все это собрать в одну программу. Поэтому я думаю, что, в любом случае, отдельно заехать какие-то элементы сделать не составило бы для нее особого труда, если она, конечно, не травмирована или еще что-то», — цитиурет Гербольдт «Газета.Ru».
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