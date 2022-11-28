Вайцеховская: часть оценки Туктамышевой складывается из выслуги лет и влиятельности

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне журналистка Елена Вайцеховская высказалась о победе Елизаветы Туктамышевой на шестом этапе серии Гран-при России, который прошёл в Перми.
«В то же самое время было очевидно, что немалая часть оценки Туктамышевой складывается из составляющих, которые не прописаны в правилах, но всегда оказывают влияние на судейские мнения: это выслуга лет, наиболее яркие вехи предыдущей карьеры и влиятельность тренерского штаба.
Сказанное — нисколько не упрёк в адрес Лизы. Более того, если бы за судейским пультом сидела я сама, думаю, точно так же отдала бы ей предпочтение. Причём даже не потому, что Туктамышева катается на высочайшем уровне полтора десятка лет, выиграла за это время множество трофеев и заслужила, чтобы окружающие относились ко всему этому с уважением.
Причина, скорее, лежит в понимании, что этой фигуристке гораздо сложнее во всех отношениях. Точно так же сложно было героям начала 2000-х насильственно подгонять себя под требования новой системы судейства. Если ты не привык к определённым требованиям с раннего детства, то насыщенность программ всевозможными шагами, разучивание новых заходов на прыжки, новых позиций во вращениях даётся совершенно иными усилиями. Не говоря уже о том, что решиться в зрелом возрасте на ультра-си стократ сложнее, чем когда ты по-юношески бесстрашен. Всё это Лиза продолжает реализовывать у нас на глазах. Выступление в Перми — ещё один тому пример», — написала Вайцеховская в своей статье для RT.
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