Анна Щербакова рассказала, за счёт чего ей удаётся так долго работать с Этери Тутберидзе

Олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как ей удаётся так долго и успешно работать со своим тренером Этери Тутберидзе.
«Я максимально не импульсивный человек, чтобы принять какое-то решение, я его обдумывать могу очень долго. Поэтому у меня в жизни не было быстрых импульсивных решений: поругались, не понравилось, ушла, вернулась. Это не в моем характере.
С тренерами… Не могу сказать, что у нас диалог налажен – скорее, я их слушаю и иду выполняю. У нас не может быть конфликтов, потому что я всё время молчу. Я всё выслушаю. Сложно представить наш конфликт, потому что я редко могу что-то сказать, обсудить. Если программа не нравится? Нет, я могу вступить в спокойное обсуждение, но в принципе это не в моем характере. Даже если были ситуации, они даже не конфликтные, а просто тяжелые моменты – я их спокойно в себе переживала. Из-за меня не может быть конфликтов, потому что у меня все внутри: сама попереживаю, покручу в голове, выброшу и забуду – и с новыми силами к тренировкам.
Тяжелый момент был в первые полгода после Олимпиады. Я привыкла всё переживать в себе, а тут эмоции были помножены на несколько. И любая ситуация намного глубже засела. Было какое-то недопонимание», — рассказала Щербакова в интервью YouTube-каналу «Femitime TV».
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