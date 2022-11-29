Чен: если Малинину когда-нибудь понадобится совет, он может прийти ко мне

Американский журналист Olympics Ник Маккарвел рассказал о том, как победитель шестого этапа Гран-при ISU фигурист Илья Малинин пообщался с олимпийским чемпионом 2022 года Нэйтаном Ченом.
«Илья Малинин недавно сказал мне, что в этом сезоне ему удалось пообщаться с Нэйтаном Ченом во время Гран-при. Чен подтвердил это на прошлой неделе.
«Я пытался как можно лучше дать понять ему, что я всегда рядом с ним. Если ему понадобится какое-то руководство или совет… Я знаю, что у него есть команда и он точно знает, как себя вести, но если ему когда-нибудь будет нужно или он захочет совета… Он может прийти ко мне», — цитирует Маккарвел слова Чена в соцсети.
Напомним, Илья Малинин, представляющий США, успешно приземлил пять четверных прыжков, включая аксель (со степ-аутом) на шестом этапе Гран-при ISU в Эспоо (Финляндия) и стал победителем соревнований в одиночном катании.
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