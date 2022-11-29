«Приходите семьями, приводите друзей». Ягудин и Медведева проведут мастер-классы на ВДНХ

По информации пресс-службы ВДНХ, в зимние месяцы на самом большом катке Москвы пройдет серия бесплатных мастер-классов со звездами российского фигурного катания – Евгенией Медведевой и Алексеем Ягудиным.
Открытые мастер-классы будут проходить в течение всего сезона по воскресеньям, а именно с 4 декабря по 26 февраля включительно. Звёздные спортсмены поделятся своими профессиональными секретами, покажут коронные приёмы и научат базовым элементам фигурного катания, которые будут под силу даже тем, кто впервые выйдет на лёд. Участники мастер-классов смогут получить автографы кумиров и сделать совместные фотографии со звёздами легендарного телевизионного шоу «Ледниковый период».
«С ВДНХ у меня связано много приятных воспоминаний. Одно из наших с Таней первых свиданий проходило в ресторане на территории ВДНХ. С конца ноября здесь откроется самый большой в столице каток, и я буду рад встретиться со всеми участниками на наших мастер-классах. Приходите семьями, приводите друзей, давайте проведём эту зиму вместе», — сказал олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин.
«Я выросла в районе ВДНХ. До 15 лет там жила и постоянно гуляла. Любимый парк детства. А как я обожала пончики с клубничным молоком на ВДНХ! Зимой часто думала, вот бы здесь построили большой каток. Даже не представляла, что в итоге всё так и будет, да ещё и сделают мне предложение проводить мастер-классы по фигурному катанию в любимом парке детства спустя много лет. Сама я в детстве, помню, мечтала попасть на мастер-класс именитой фигуристки Ирины Слуцкой. Возможно, и я смогу кого-то осчастливить своими мастер-классами», — поделилась эмоциями двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
Даты мастер-классов
Евгения Медведева
4 декабря
18 декабря
15 января
29 января
12 февраля
26 февраля
Алексей Ягудин
11 декабря
25 декабря
22 января
5 февраля
19 февраля
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