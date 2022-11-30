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Алёна Леонова ответила, кто из российских фигуристок выглядит убедительнее всех

Алёна Леонова ответила, кто из российских фигуристок выглядит убедительнее всех
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Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова ответила на вопрос, кто из российских фигуристок, по её мнению, выглядит сегодня наиболее предпочтительно.

— Как вы считаете, кто из девочек сейчас выглядит убедительнее всех?

— Пожалуй, я бы выделила Елизавету (Туктамышеву — прим. «Чемпионата»). Она выглядит очень уверенно, при этом не имея туза в рукаве — четверного. Он у неё есть на тренировках, может быть, она будет пробовать его на чемпионате России. Хотя, может, она не захочет рисковать. Но, опять же, с тремя акселями на две программы она достаточно спокойно выиграла два этапа. Второй, конечно, с натяжкой, но понятно, что юниорки тоже не дремлют. Но от неё прям какой-то уверенностью веет. Не сглазить бы (смеётся), — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.

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