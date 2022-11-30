Вице-чемпионка мира Леонова оценила программы Александры Трусовой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о программе серебряной призёрши Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой.
«У неё короткая программа очень классная, неординарная, как и сама Саша — на неё очень хорошо этот образ ложится. Тут катайся чисто и будешь получать хорошие баллы. Произвольная программа у неё очень сильная — это та программа, в которой нельзя допускать никаких погрешностей. Она смотрибельная в том случае, когда исполняется чисто. С любой программой, конечно же, так, но здесь есть упор на музыку: I Believe I Can Fly — это вообще в точку для неё. Если допускать в этой программе много ошибок, она не будет смотреться так, как хотелось бы», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.
- 30 ноября 2022
-
15:48
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:05
-
12:03
-
11:32
-
10:37
-
10:16
- 29 ноября 2022
-
22:24
-
22:12
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:03
-
17:36
-
15:33
-
14:38
-
14:23
-
09:36
-
00:45
-
00:37
-
00:15
- 28 ноября 2022
-
23:34