Вице-чемпионка мира Леонова оценила программы Александры Трусовой

Серебряный призёр чемпионата мира – 2012 в женском одиночном катании Алёна Леонова высказалась о программе серебряной призёрши Олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой.

«У неё короткая программа очень классная, неординарная, как и сама Саша — на неё очень хорошо этот образ ложится. Тут катайся чисто и будешь получать хорошие баллы. Произвольная программа у неё очень сильная — это та программа, в которой нельзя допускать никаких погрешностей. Она смотрибельная в том случае, когда исполняется чисто. С любой программой, конечно же, так, но здесь есть упор на музыку: I Believe I Can Fly — это вообще в точку для неё. Если допускать в этой программе много ошибок, она не будет смотреться так, как хотелось бы», — сказала Леонова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.