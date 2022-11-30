«Три месяца был без всего». Семененко рассказал о возвращении квадов после травмы колена

Российский фигурист Евгений Семененко рассказал, насколько тяжело ему было вернуться к четверным прыжкам после травмы колена.
«На данный момент мне значительно легче. Так получилось, что в Куршевеле травмировался, много времени пропустил — вышел на лёд и не сразу начал прыгать. Четверные я после Куршевеля так и не запрыгал, в промежуток между сборами и контрольными прокатами вообще не исполнял сложные прыжки. На контрольных прокатах сделал ноге ещё хуже, чем было. Две-три недели прошло, так и не прыгал четверные. Начал исполнять их только в неделю, когда был этап в Казани. Меня сняли, чтобы подвести к следующему этапу по состоянию здоровья. Получается, первый квад я исполнил только через три месяца после полученной травмы. Три месяца был без всего. Как-то поменялись ощущения от четверных после травмы? Мне кажется, что всё-таки я совершенствуюсь. Прыгать сейчас даже легче, чем раньше», — передает слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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