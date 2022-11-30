Семененко — о турнире шоу-программ: сразу понял, что буду катать под эту музыку
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Российский фигурист Евгений Семененко, выступающий в одиночном катании, заявил, что уже знает, под какую композицию будет кататься на турнире по шоу-программам.
«Будет ли на чемпионате России новый показательный? Честно, пока не знаю. В зависимости от результата. Есть ли идеи на турнир по шоу-программам? Алексей Николаевич (Мишин — прим. «Чемпионата») меня спрашивал, есть ли варианты. Я ему сразу один вариант предложил – как только объявили об этом турнире. Ещё когда увидел анонс этих шоу-программ, сразу понял, что буду катать под эту музыку. Понятно, называть не буду, но могу сказать, что это будет хорошо. Если позовут, конечно (смеётся)», – передает слова Семененко корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.
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