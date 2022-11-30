Фигурист Евгений Семененко с юмором объяснил, почему «клюёт» на выезде

Российский фигурист Евгений Семененко после победы на этапе Гран-при России в Перми объяснил, почему, приземляясь с многооборотных прыжков, «клюёт» на выезде, то есть очень низко наклоняет голову ко льду.

Семененко в составе сборной России выиграл командный чемпионат мира – 2021 в Осаке. Тогда максимально низкий подобный выезд показал двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, чтобы спасти прыжок.

«Знаю, что некоторые говорят о моих выездах. Я просто вдохновился выездом Юдзуру Ханю на командном чемпионате мира — 2021. Я видел это своими глазами и подумал: это классно, ха-ха! И иногда бывает, что если чуть-чуть вперёд иду, то пытаюсь повторить, но не получается. (Улыбается.) Согласись, то спасение было классным?

Если серьёзно, то мы работаем над этим, становится лучше, результат виден. Но иногда делаю эту «фишечку». (Смеётся)», — приводит слова Семененко Sport24.