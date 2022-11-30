Гончаренко — о Трусовой: пять четверных — это уже история из области фантастики

Российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко оценила физическую форму серебряного призёра олимпийских игр 2022 года Александры Трусовой, отказавшейся от участия в чемпионате России по прыжкам в Санкт-Петербурге.

«Трусова, слава богу, здорова. У неё просто меняется тело. В связи с тем, что сейчас нагрузки не такие сильные, как были во время подготовки к Олимпиаде, организм тут же взял своё. Вы сами видите все эти возрастные изменения. Тут два варианта: либо она борется, либо она отпускает ситуацию – всё будет зависеть только от неё. Судя по тому, что она участвует в стартах и не брала официально никакой тайм-аут, значит, она пытается со своим телом сжиться. На втором этапе Саша уже выглядела лучше, чем в Сочи. Видно, что процесс идёт, но, я думаю, ей будет очень непросто.

Она у нас девочка целеустремлённая, поэтому должна весь свой характер направить в нужное русло. Сейчас важно её поддерживать психологически. Исполнит ли Трусова ещё когда-нибудь пять четверных прыжков? Если не забегать на много лет вперёд, а взять ближайший сезон, то пять четверных – это уже история из области фантастики, один-два квада сделает – уже хорошо. Это ей по силам, если она приведёт своё тело в порядок», — приводит слова Гончаренко Metaratings.

Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря. Он будет состоять из личного и командного турниров.