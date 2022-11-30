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Евгений Плющенко назвал состав команды для участия в чемпионате России по прыжкам

Евгений Плющенко назвал состав команды для участия в чемпионате России по прыжкам
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Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал основу своей команды для участия в чемпионате России по прыжкам, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.

«Уже совсем скоро – 4 декабря — состоится чемпионат России по прыжкам.

За победу поборется и наша команда Евгения Плющенко и «Ангелов Плющенко» в следующем составе: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский.

А в субботу, 3 декабря, в 17:00 на официальной жеребьёвке мы узнаем, кто ещё присоединится к нашей команде!» — написано в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».

Фото: Соцсети «Ангелов Плющенко»

В командном турнире примут участие три команды, капитанами которых станут Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. В состав каждой команды войдут шесть одиночников и одна спортивная пара.

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