Евгений Плющенко назвал состав команды для участия в чемпионате России по прыжкам

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко назвал основу своей команды для участия в чемпионате России по прыжкам, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.
«Уже совсем скоро – 4 декабря — состоится чемпионат России по прыжкам.
За победу поборется и наша команда Евгения Плющенко и «Ангелов Плющенко» в следующем составе: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова и Никита Сарновский.
А в субботу, 3 декабря, в 17:00 на официальной жеребьёвке мы узнаем, кто ещё присоединится к нашей команде!» — написано в соцсетях академии «Ангелы Плющенко».
Фото: Соцсети «Ангелов Плющенко»
В командном турнире примут участие три команды, капитанами которых станут Евгений Плющенко, Алексей Мишин и Этери Тутберидзе. В состав каждой команды войдут шесть одиночников и одна спортивная пара.
- 30 ноября 2022
-
21:20
-
19:52
-
19:37
-
19:28
-
18:09
-
17:56
-
16:48
-
16:28
-
15:48
-
15:45
-
15:20
-
15:10
-
14:55
-
14:55
-
14:45
-
14:30
-
14:05
-
14:02
-
13:40
-
13:23
-
13:15
-
13:11
-
12:50
-
12:05
-
12:03
-
11:32
-
10:37
-
10:16
- 29 ноября 2022
-
22:24
-
22:12
-
20:13
-
19:41
-
19:28
-
19:03
-
17:36