Фигурист Алексей Ерохов не выступит в чемпионате России по прыжкам

Тренер Виктория Буцаева сообщила, что его подопечный Алексей Ерохов не примет участия в чемпионате России по прыжкам. Соревнования пройдут 4 декабря в Санкт-Петербурге.
В сезоне-2022/2023 Ерохов занял второе место на этапе Гран-при России в Сочи. А на заключительном этапе соревнований в Перми занимал шёл вторым после короткой программы, но неудачно выступил в произвольной и стал четвёртым.
«Лёша Ерохов перед этапом в Перми болел, у нас было буквально несколько дней для того, чтобы хоть как-то восстановиться. Приехав из Перми, мы поняли, что он ещё не до конца долечен. Надо сейчас долечиться и готовиться уже к чемпионату России», — приводит слова Буцаевой ТАСС.
Ерохов – чемпион мира среди юниоров 2018 года. Алексей исполняет два четверных прыжка в короткой программе и три – в произвольной.
Чемпионат России состоится в Красноярске с 20 по 25 декабря 2022 года.
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