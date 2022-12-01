Тренеры объяснили, почему распался дуэт Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного

Тренеры Ирина Жук и Александр Свинин объяснили, почему распался танцевальный дуэт Аннабель Морозов и Дэвида Нарижного.

Фигуристы встали в пару только с сезона-2022/2023. Ранее Морозов выступала с Андреем Багиным, а Нарижный – с Елизаветой Шанаевой. В сезоне-2022/2023 Морозов и Нарижный выиграли два этапа Гран-при России — в Москве и Казани. Эти соревнования проходили 22-23 октября и 5-6 ноября.

«Дэвид отказался готовиться к чемпионату России в Америке, так как перед турниром осталось уже совсем немного времени. Это и послужило причиной распада пары», — приводит слова Жук ТАСС.

Ранее известный тренер и хореограф Николай Морозов, отец Аннабель, заявил, что периодические выезды в США на стажировку к американским специалистам оговаривались при создании дуэта.