Боброва: Щербакова правильно сказала. Если бы Трусова откатала чисто, она бы выиграла ОИ

Олимпийская чемпионка в команде Екатерина Боброва прокомментировала слова Анны Щербаковой о решающем прокате с Александрой Трусовой на Олимпийских играх 2022 года.

«Щербакова в своём последнем интервью очень правильно сказала — если бы Трусова откатала всё чисто, она бы выиграла. Это действительно так. Если бы не было этих двух трёх с половиной акселей, что в короткой, что в произвольной, Трусова вообще бы без вопросов выиграла», — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, Анна Щербакова сказала: «Если бы Саша Трусова выполнила весь свой контент чисто, то она бы превзошла меня по баллам. Но соревнование в том и заключается, что кто-то идёт на риск, который не удаётся. У меня тоже была не самая простая задача».