Тренер Артур Минчук рассказал о самой ценной похвале от Тамары Москвиной

Тренер Артур Минчук, главный помощник легендарной Тамары Москвиной, рассказал, какую самую ценную похвалу получил от знаменитого тренера спортивных пар.

Минчук изначально работает с Александрой Бойковой и Дмитрием Козловским, но помогает и в работе с другими парами, в том числе чемпионами мира Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым.

«Какие качества и навыки позаимствовал у Москвиной? Стараюсь брать от неё всё, что вижу, потому что Тамара Николаевна – профи. Она достаточно долго проверяла меня, испытывала. А почему нет? И если бы не справлялся, то и результата не было бы. Тамара Николаевна поступает всегда очень грамотно. В своё время она подключила меня к работе с Димой и Сашей, когда они в юниорах были. Саша Смирнов с Юко Кавагути тогда еще катались, и она давала возможность работать с ними, помогать в технических вещах…

Думаю, я доказал, что могу работать тренером в нашей команде. И я всё равно доказываю и буду доказывать. Самый такой момент, который мне запомнился, это когда мы уехали на Олимпиаду в Пекин, а Тамара Николаевна по состоянию здоровья не смогла приехать на командник, так вот, когда всё случилось и всё шло так, как она хотела бы видеть, она мне сказала: «Молодец. Всё хорошо. Всё так, как бы сделала я». И я подумал, ничего себе…» — приводит слова Минчука пресс-служба ФФККР.