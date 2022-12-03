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Туктамышева и Коляда не выступят в личном турнире чемпионата России по прыжкам

Туктамышева и Коляда не выступят в личном турнире чемпионата России по прыжкам
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Опубликованы обновлённые списки участников личного турнира на чемпионате России по прыжкам, который пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.

Примечательно, что из начального списка пропало несколько имён. Это чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и Софья Самоделкина. О причинах их снятия с соревнований на данный момент неизвестно.

Женщины

Софья Акатьева
Камила Валиева
Алина Горбачёва
Мария Гордеева
Алиса Двоеглазова
Вероника Жилина
Анастасия Зинина
Софья Муравьёва
Любовь Рубцова
Софья Титова.

Мужчины

Дмитрий Алиев
Андрей Анисимов
Петр Гуменник
Владислав Дикиджи
Макар Игнатов
Глеб Лутфуллин
Андрей Мозалев
Александр Самарин
Никита Сарновский
Евгений Семененко
Григорий Фёдоров
Арсений Федотов.

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