Стали известны полные составы команд-участниц чемпионата России по прыжкам

Состоялась жеребьёвка командного турнира чемпионата России по прыжкам. В соревнованиях примут участие три команды, капитанами которых стали Этери Тутберидзе, Алексей Мишин и Евгений Плющенко. Ранее они назвали по четыре одиночника из своих групп, ещё по два одиночника присоединились к ним в результате жеребьёвки.



Пара Евгения Тарасова/Владимир Морозов изначально вошла в состав команды Тутберидзе, подопечные Тамары Москвиной выбирали команду в процессе жеребьёвки.



В итоге в команде Мишина оказались: Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.



В команде Плющенко: Софья Муравьёва, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский, Пётр Гуменник, Макар Игнатов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.



В команде Тутберидзе: Камила Валиева, Софья Акатьева, Алиса Двоеглазова, Арсений Федотов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Дмитрий Алиев и Андрей Мозалёв.



Чемпионат России по прыжкам пройдёт в Санкт-Петербурге 4 декабря.