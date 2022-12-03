Этери Тутберидзе не исключила появления в её группе танцевального дуэта

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила сразу на два вопроса.

«Какой совет отложился в моей памяти? Нет никакого такого совета. Просто двигаться дальше.

Стоит ли ждать появления танцевальной пары у нашего штаба? Возможно, при строительстве нового катка, которое сейчас ведётся. Есть такие мысли», — сказала Тутберидзе.

Перед сезоном-2021/2022 в группе Тутберидзе впервые появилась спортивная пара – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы завоевали серебряные медали Олимпийских игр – 2022 в личном турнире. Также в Пекине победила Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.