Этери Тутберидзе не исключила появления в её группе танцевального дуэта

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе ответила сразу на два вопроса.
«Какой совет отложился в моей памяти? Нет никакого такого совета. Просто двигаться дальше.
Стоит ли ждать появления танцевальной пары у нашего штаба? Возможно, при строительстве нового катка, которое сейчас ведётся. Есть такие мысли», — сказала Тутберидзе.
Перед сезоном-2021/2022 в группе Тутберидзе впервые появилась спортивная пара – Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Фигуристы завоевали серебряные медали Олимпийских игр – 2022 в личном турнире. Также в Пекине победила Анна Щербакова, Александра Трусова завоевала серебро, а Камила Валиева помогла сборной России выиграть командный турнир.
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