Тренер Алексей Мишин назвал самым трудным вопрос о Михаиле Коляде

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин ответил сразу на два вопроса.

Первый касался разнообразия прыжковых элементов, которых шесть: аксель, тулуп, сальхов, флип, лутц и риттбергер.

«Возможно ли в теории появление ещё каких-то прыжков? Думаю, возможно. Но каких именно – не знаю.



Берёт ли у меня Михаил Коляда уроки не только по технике прыжков, но и по тому, как отвечать на вопросы? Спасибо за вопрос. Вы задаёте самые интересные вопросы, здесь самые яркие ответы, но вы мне задали самый трудный», — сказал Мишин.

В прыжковом турнире примет участие команда Мишина, в которую вошли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.