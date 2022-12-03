Тренер Алексей Мишин назвал самым трудным вопрос о Михаиле Коляде

Во время жеребьёвки чемпионата России по прыжкам болельщики могли задать вопросы фигуристам и тренерам. Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин ответил сразу на два вопроса.
Первый касался разнообразия прыжковых элементов, которых шесть: аксель, тулуп, сальхов, флип, лутц и риттбергер.
«Возможно ли в теории появление ещё каких-то прыжков? Думаю, возможно. Но каких именно – не знаю.
Берёт ли у меня Михаил Коляда уроки не только по технике прыжков, но и по тому, как отвечать на вопросы? Спасибо за вопрос. Вы задаёте самые интересные вопросы, здесь самые яркие ответы, но вы мне задали самый трудный», — сказал Мишин.
В прыжковом турнире примет участие команда Мишина, в которую вошли Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, Глеб Лутфуллин, Александр Самарин, Софья Самоделкина, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский.
- 3 декабря 2022
-
19:24
-
19:10
-
19:00
-
18:51
-
18:43
-
18:32
-
18:21
-
17:58
-
17:49
-
14:20
-
14:01
-
13:48
-
13:44
-
13:30
-
11:09
-
10:37
- 2 декабря 2022
-
23:16
-
20:25
-
19:56
-
16:36
-
15:56
-
15:27
-
14:34
-
14:10
-
12:04
-
11:38
-
11:11
-
11:00
-
10:35
-
10:29
-
10:10
-
09:45
-
09:44
-
09:20
-
08:55