Вайцеховская — о ЧР по прыжкам: организовать шоу — это серьёзная профессия

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась об организации в Санкт-Петербурге чемпионата России по прыжкам.

Сегодня, 3 декабря, прошла квалификация у мужчин и жеребьёвка командного и личного турниров. В течение дня была отменена квалификация у женщин и изменён список участников личного турнира.

«Главный минус начавшегося в Питере турнира по прыжкам (нет, сама я не там, просто читаю комментарии коллег) — в отсутствии понимания, что шоу — это не спортивное соревнование, хотя при желании одно прекрасно коннектится с другим. Просто надо понимать, что организовать шоу — это серьёзная профессия.



В ситуации, когда шоу спасает вид спорта, должна существовать просто отдельная команда менеджеров, которая знает, Как Это Должно Быть Сделано. Почему такой команды до сих пор нет, для меня не то чтобы загадка, но повод для некоторого расстройства, скажем так.



В итоге вместо шоу топ-уровня с исполнителями, которые заслуживают первоклассной подачи, мы имеем местечковый капустник с невнятным косноязычным конферансом», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.