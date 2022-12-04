Команда Плющенко выиграла 4-й раунд командного турнира на чемпионате России по прыжкам

Команда Евгения Плющенко стала победителем четвёртого раунда командного турнира на чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге.

В рамках четвёртого этапа фигуристы должны были исполнить каскад из не более чем трёх прыжков.

Вероника Жилина. 4S-2A-2A — 19,21 балла.

Софья Самоделкина — 3Lz-3Lo-2Т — 13.08 балла.

Дмитрий Алиев. 4T-3T-3T — 19.17 балла.

Пётр Гуменник — 4S-3T-3Lo — 21.71 балла.

Евгений Семененко — 4S-3T-3Lo — 18.15 балла.

Алиса Двоеглазова — 5.75 балла.

Вероника Жилина — 4S-2A-2A — 19.53 балла.

Софья Самоделкина — 4S-1Eu-3S — 11.27 балла.

Дмитрий Алиев — 4T-3T-2A — 17.32 балла.

Пётр Гуменник. 4S-3T-3Lo — 22.03 балла.

Евгений Семененко — 4S-1Eu-3S — 13.85 балла.

Алиса Двоеглазова — 4Lz-2A-2A — 20.78 балла.