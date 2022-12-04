Коган — о чемпионате по прыжкам: Россия может задать новый тренд. Пусть весь мир догоняет!

Генеральный директор и исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался о чемпионате России по прыжкам, который проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 4 декабря.

«Я считаю, что такие соревнования нам необходимы. Они дают всем спортсменам и тренерам позитивный настрой. Тренеры всех команд очень довольны таким новым и необычным форматом. Также мы увидели отличное отношение друг к другу среди спортсменов — это важно! Немаловажный фактор — спортсмены могут заработать. Прошу не забывать, что здесь нет ни единой копейки бюджетных средств. Россия может задать новый тренд всему миру. Уже много зарубежных коллег звонят мне в последние дни. Всем очень нравится этот новый формат. Пусть весь мир нас догоняет! Но они нас ни за что не догонят!», — сказал Коган в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.