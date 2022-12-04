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Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам

Валиева выиграла личный турнир чемпионата России по прыжкам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях, фигуристка Камила Валиева стала победительницей личного турнира чемпионата России по прыжкам.

В финале Камила победила Софью Муравьёву благодаря двум чистым четверным тулупам. Муравьёва сделала два тройных акселя, но этого не хватило. Третье место поделили между собой Софья Акатьева и Алиса Двоеглазова.

Напомним, в командном турнире победу праздновали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.

Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.

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