Стал известен гонорар Камилы Валиевой за победу на чемпионате России по прыжкам

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях, фигуристка Камила Валиева стала победительницей личного турнира чемпионата России по прыжкам.

В финале Камила одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.

За победу в личном турнире соревнований олимпийская чемпионка получила призовые в размере 1 млн рублей.

Напомним, что в командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.



Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.