Стал известен гонорар Камилы Валиевой за победу на чемпионате России по прыжкам
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях, фигуристка Камила Валиева стала победительницей личного турнира чемпионата России по прыжкам.
В финале Камила одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.
За победу в личном турнире соревнований олимпийская чемпионка получила призовые в размере 1 млн рублей.
Напомним, что в командном турнире победу праздновала пара Анастасия Мишина / Александр Галлямов, которые представляли команду Евгения Плющенко. В сборной Плющенко выступали также такие фигуристы, как Софья Муравьёва, Софья Титова, Вероника Жилина, Макар Игнатов, Никита Сарновский и Пётр Гуменник.
Чемпионат России по прыжкам проходит с 3 по 4 декабря в Санкт-Петербурге.
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