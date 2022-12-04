Гуменник: не обидно, что проиграл — там было слишком сложно с Гришей соревноваться

Фигурист Пётр Гуменник, занявший второе место на чемпионате России по прыжкам у мужчин, сказал, что не расстроился из-за поражения от Григория Фёдорова.

«Сальхов там не годился, нужно было повышать ставки. Не обидно, что проиграл — там было слишком сложно с Гришей соревноваться. Он был очень хорошо готов, я буду стараться лучше.



Атмосфера в команде Плющенко была отличная, чувствовалась поддержка, что я не один. Лучше, чем в личном!», — сказал Гуменник в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

Напомним, третье место по итогам соревнований занял Глеб Лутфуллин.

Отметим, что у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.