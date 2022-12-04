Гуменник: не обидно, что проиграл — там было слишком сложно с Гришей соревноваться

Фигурист Пётр Гуменник, занявший второе место на чемпионате России по прыжкам у мужчин, сказал, что не расстроился из-за поражения от Григория Фёдорова.
«Сальхов там не годился, нужно было повышать ставки. Не обидно, что проиграл — там было слишком сложно с Гришей соревноваться. Он был очень хорошо готов, я буду стараться лучше.
Атмосфера в команде Плющенко была отличная, чувствовалась поддержка, что я не один. Лучше, чем в личном!», — сказал Гуменник в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.
Напомним, третье место по итогам соревнований занял Глеб Лутфуллин.
Отметим, что у женщин победительницей стала олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Камила Валиева, которая одержала победу над Софьей Муравьёвой, выполнив два четверных тулупа.
- 4 декабря 2022
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