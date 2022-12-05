Евгения Медведева рассказала о своих планах

Двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева поделилась планами на будущее.
«Я не могу сказать, что у меня сейчас очень много свободного времени. Я провела два мастер-класса, сейчас я поеду на радио вместе с Ильёй Авербухом. Далее у нас будут репетиции, которые будут подводить к новогодним спектаклям. Всё довольно-таки плотненько: съёмка на съёмке, репетиция на репетиции. Такая у меня жизнь: один проект заканчивается, сразу же начинается другой. Свободного времени не так много, и это классно, это здорово», – сказала Медведева в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Яне Левхиной.
После Олимпиады 2018 года Медведева, завоевавшая серебряную медаль, уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. 23-летняя Евгения Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу.
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