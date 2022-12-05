Гончаренко: Плющенко ревностно относится к работе, стремится только к победе

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о двукратном олимпийском чемпионе Евгении Плющенко.

«Плющенко — один из самых прославленных наших спортсменов за последние годы. Когда он занялся тренерской работой, было видно, что он очень ревностно к этому относится и стремится и здесь к победе, не просто к участию, а именно к работе на высочайшем уровне, к победе. Победа в команде, может, немножко неожиданна, с одной стороны; с другой — кто хочет, тот добьётся, когда-то это должно было случиться, вот вчера это случилось в таком виде.



От командного первенства осталось приятное впечатление, было видно, что все спортсмены, участники, организаторы были в приподнятом настроении, которое зрителям передавалось, с командника ощущение праздника сохранилось и дальше. Правда, оно было двоякое, когда исполняли четверные прыжки. Все на подъёме, и кажется, что это так легко и просто, это говорит о том, что ребята — молодцы, дерзают и владеют четверными прыжками очень достойно — многие выполняли четыре из четырёх и больше.

Я думаю, что и в дальнейшем это стимулирует ребят к изучению сложных прыжков, молодёжь будет на этом примере заниматься, опытные спортсмены будут добавлять себе опыт и в таком виде соревнований, потому что у нас есть такой вид соревнований как спецпрограмма в детском возрасте, где есть соревнования по элементам. Когда спортсмены ушли от этого, они как-то стали забывать — программу один раз катаешь, а тут мини-выступление, надо повторять и повторять», — приводит слова Гончаренко ТАСС.