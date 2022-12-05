Кагановская и Ангелопол рассказали, как отнеслись к изменению правил в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной оценил правила, введённые для ритм-танца в текущем сезоне.

— Вы начали ставить программу в марте, но летом поменялись правила. Сильно из-за этого пришлось перекраивать танец?

Валерий: К моменту, когда правила поменялись, мы ещё почти ничего не поставили.

Василиса: Ну и правила больше поменялись для ритм-танца, поэтому мы очень долго не начинали его ставить, потому что понимали, что после Олимпиады всё может кардинально поменяться, и были, собственно, правы.

— А в целом как вы отнеслись к изменению правил?

Валерий: Положительно. Легче катать ритм-танец.

Василиса: Интересно. То, что теперь есть хореодорожка в ритм-танце, именно танцевальная — это прикольно. Действительно намного легче катать ритм-танец. Можно больше потанцевать, больше показать именно своих танцевальных навыков. В латине, мне кажется, это особенно классно.

Полной интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте завтра в 8:00 на «Чемпионате».