Кагановская и Ангелопол рассказали, как отнеслись к изменению правил в танцах на льду

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной оценил правила, введённые для ритм-танца в текущем сезоне.
— Вы начали ставить программу в марте, но летом поменялись правила. Сильно из-за этого пришлось перекраивать танец?
Валерий: К моменту, когда правила поменялись, мы ещё почти ничего не поставили.
Василиса: Ну и правила больше поменялись для ритм-танца, поэтому мы очень долго не начинали его ставить, потому что понимали, что после Олимпиады всё может кардинально поменяться, и были, собственно, правы.
— А в целом как вы отнеслись к изменению правил?
Валерий: Положительно. Легче катать ритм-танец.
Василиса: Интересно. То, что теперь есть хореодорожка в ритм-танце, именно танцевальная — это прикольно. Действительно намного легче катать ритм-танец. Можно больше потанцевать, больше показать именно своих танцевальных навыков. В латине, мне кажется, это особенно классно.
Полной интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте завтра в 8:00 на «Чемпионате».
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