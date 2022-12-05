Кагановская и Ангелопол рассказали, как оказались на съёмках «Ледникового периода»

Российский танцевальный дуэт Василиса Кагановская и Валерий Ангелопол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной рассказали, как оказались на съёмках «Ледникового периода».

— Я видела вас недавно на съёмках «Ледникового периода». Расскажите, как вы там оказались?



Валерий: Нам просто Анжелика Алексеевна позвонила и сказала: «Ребят, мы идём с вами на «Ледниковый». Мы сказали: «О, круто, мы давно хотели». И всё, пошли. Илья Изяславич (Авербух) и Максим Ставиский пригласили.



Василиса: Нас позвали, и мы с радостью пошли.



Валерий: Мы уже два года говорили Максиму Ставискому: «Макс, пойдём! Мы хотим посмотреть, как они это снимают, прочувствовать атмосферу». Он нам говорил: «Да, да, приходите». То у меня школа была, сейчас у Василисы занятость, и так выпало, что как раз на следующий день после этапа Гран-при у нас было свободное время, нас собрали и мы пошли.



— А в номерах участников что-нибудь заинтересовало?



Василиса: Да, в этом сезоне катаются Иван Букин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Было интересно посмотреть на них вживую, как они катаются, тем более когда не так сильно думаешь об элементах, больше о создании образа на льду. Также там крутые актёры участвуют, было интересно, как они передают эти задумки в программах. Плюс, конечно, мне очень приятно было опять окунуться в эту атмосферу. Очень классный день был.

Полной интервью с Василисой Кагановской и Валерием Ангелополом читайте завтра в 8:00 на «Чемпионате».